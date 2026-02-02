Basket Dinamo Brindisi sconfitta di misura al PalaLosito di Corato

Questa sera, la Dinamo Brindisi incassa la seconda sconfitta di fila in trasferta. La squadra perde di misura al PalaLosito di Corato, in una partita caldissima e combattuta fino all’ultimo secondo. I giocatori hanno lottato, ma alla fine non sono riusciti a portare a casa il risultato.

BRINDISI - Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la Dinamo Brindisi che esce battuta di misura dal caldissimo parquet del PalaLosito di Corato. Al termine di una vera e propria battaglia di nervi, è il Basket Corato a spuntarla per 70-68 mostrando maggiore lucidità nei momenti chiave rispetto a una Dinamo meno concreta e precisa delle ultime uscite, ma capace di restare sempre aggrappata alla partita e di lottare fino all'ultimo possesso, senza mai mollare nonostante le difficoltà. Coach Cristofaro parte con il consueto quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli.

