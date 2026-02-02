Basket B Oleggio inciampa a Tortona | ko in trasferta

Questa sera l’Oleggio Magic Basket ha subito una sconfitta in trasferta contro il Derthona Basketball Lab. La squadra di coach ha faticato nel secondo tempo e ha ceduto il passo, finendo con un punteggio di 96-75. Una partita difficile, dove gli avversari hanno preso il comando fin dall’inizio, lasciando poche speranze di rimonta. I giocatori di Oleggio tornano a casa con le mani vuote, pronti a lavorare per migliorare già dalla prossima sfida.

Una sfida dai due volti. Nella terza giornata di ritorno di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket perde a casa del Derthona Basketball Lab 96-75. Una prima metà di gara perfetta e poi un'inerzia passata nelle mani degli avversari. In campo per Derthona Di Meo, Bottelli, Pisati, Josovic, Taverna; per Oleggio Costaglione, Chauveau, Jovanovic, Cortellino e Restelli. Costaglione e Restelli danno subito energia (1-6), Chauveau ben servito da Costaglione sigla il 9-12 che diventa presto 9-16 con Jovanovic in contropiede. Toffanin tiene le distanze, ma Bottelli accorcia e alla prima sirena è 19-20.

