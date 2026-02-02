Basket A2 donne | finisce 105-59 la sfida che ha visto emergere nettamente il quintetto di Garcia Galli a tutto gas trascinata da una super Bernardi Le avversarie di Salerno non hanno scampo

La partita di basket tra Galli e Salerno si è conclusa con un risultato netto: 105-59. La squadra di Garcia ha dominato dall’inizio alla fine, trascinata da Bernardi, che ha messo a segno punti importanti. Le avversarie di Salerno non sono riuscite a tenere il passo e sono state sopraffatte. La Galli ha così riscattato la sconfitta di due settimane fa contro Milano, lasciando poco spazio alle speranze di Salerno.

SAN GIOVANNI Una gara senza la minima storia. La Galli ha letteralmente travolto il Salerno con un perentorio 105-59, riscattando così la sconfitta di due settimane fa contro il Milano. La squadra di coach Garcia l'ha dominata sin dall'inizio, grazie anche a un parziale micidiale nel secondo quarto (32-4). Mattatrice di giornata, e non è una novità, Ilaria Bernardi che grazie ai suoi 24 punti ha trascinato le compagne a un successo oltremodo netto e convincente al cospetto delle avversarie campane che, nonostante gli sforzi, non hanno mai trovato la chiave per arginare le offensive del gruppo di Garcia che ha chiuso la partita con ben 46 punti di scarto.

