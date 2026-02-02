Barzaghi parla così del futuro di Frattesi | Sta tornando il sereno Contro la Cremonese si è messo a disposizione ed è…

Barzaghi commenta il ritorno di Frattesi in campo contro la Cremonese, dicendo che il sereno sta tornando. Il giocatore si è messo a disposizione e si è visto in partita. La sua prestazione ha dato segnali positivi per il futuro.

Inter News 24 Barzaghi, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi e della sua prestazione nella sfida contro la Cremonese. Dopo un mese vissuto costantemente sotto i riflettori del calciomercato, Davide Frattesi ha risposto sul campo. L'inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, ha sottolineato la prova di maturità del calciatore, schierato titolare a sorpresa da Cristian Chivu nella sfida contro la Cremonese. Nonostante le continue speculazioni su un possibile addio, il centrocampista ha mostrato un attaccamento alla maglia non scontato, considerando la pressione mediatica delle ultime settimane.

