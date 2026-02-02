Barend Middelhoff 4tet Hall for you

Sabato sera, al teatro SpazioleARTI, arriva il jazz del Barend Middelhoff 4tet con il concerto “Hall for You”. L’appuntamento è alle 21, e il gruppo porta sul palco un sound caldo e coinvolgente. La serata fa parte della stagione “Jazz & Co.”, che propone grandi nomi e musica di qualità. I fan del jazz non si lascino sfuggire questa occasione.

A SPAZIOleARTI grande jazz in arrivoSabato 7 febbraio – h 21,00BAREND MIDDELHOFF 4tet "HALL FOR YOU"Prosegue la stagione "JAZZ & CO. IN THE THEATRE" con un prestigioso concerto che rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti del jazz.Ospite d'eccezione, il sassofonista olandese BAREND MIDDELHOFF affiancato in quartetto da EUGENIO MACCHIA al piano, GIAMPAOLO LAURENTACI al contrabbasso e FABIO DELLE FOGLIE alla batteria per un appuntamento speciale. "HALL FOR YOU" è un omaggio intimo e raffinato a uno dei maestri più lirici del jazz, JIM HALL e al chitarrista GUIDO DI LEONE, che eleggendolo a suo autore preferito, è stato erede del suo linguaggio essenziale e poetico.

