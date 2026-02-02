Bancarotta e reati societari 70enne bloccato ed arrestato a Busseto

I carabinieri di Busseto hanno arrestato un 70enne italiano coinvolto in un caso di bancarotta e reati societari. Gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Salerno e hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione nella zona della bassa. Ora si trova in cella, in attesa di definire il procedimento.

L'operazione è scattata nel pomeriggio del 31 gennaio, quando l'Ufficio Esecuzioni Penali ha trasmesso il dispositivo ai Carabinieri di Busseto, delegandoli al rintraccio del condannato. Gli uomini dell'Arma, acquisito l'ordine, si sono attivati immediatamente per localizzare il 70enne e procedere all'arresto, assicurandolo alla giustizia per l'espiazione della pena. Il provvedimento è scaturito in seguito alla decisione della Corte Suprema di Cassazione che, rigettando il ricorso presentato dalla difesa, ha reso definitiva la sentenza di condanna. Il verdetto finale ha confermato quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Potenza nel febbraio 2025, in riforma di una precedente sentenza del Tribunale di Matera.🔗 Leggi su Parmatoday.it

