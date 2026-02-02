Bambino trovato in stato di confusione sulla tangenziale soccorso da passanti e messo in sicurezza

Un bambino di circa sei anni è stato trovato ieri sera in stato di confusione sulla tangenziale Neruda a Modena. Era scalzo e completamente solo, e i passanti lo hanno soccorso, mettendolo in sicurezza. La polizia è arrivata poco dopo e ora cerca di capire da dove venga e chi lo abbia lasciato lì.

Un bambino di circa sei anni, completamente solo e scalzo, è stato trovato in stato di confusione sul marciapiede della tangenziale Neruda a Modena intorno alla mezzanotte di sabato. Il ragazzo camminava a piedi nudi lungo il tratto di strada che collega la città al territorio circostante, in un’area prevalentemente deserta e pericolosa per chi si trova a quel livello di traffico. L’intervento è stato improvviso e fortuito: una pattuglia della Polizia locale, al ritorno da una trasferta a Pontremoli, ha notato il piccolo mentre si trovava a pochi metri dalla corsia principale. A bordo dell’auto di servizio c’erano due consiglieri comunali, tra cui Giovanni Bertoldi della Lega. 🔗 Leggi su Ameve.eu

