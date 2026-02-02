Un bambino di circa sei anni è stato trovato ieri sera in stato di confusione sulla tangenziale Neruda a Modena. Era scalzo e completamente solo, e i passanti lo hanno soccorso, mettendolo in sicurezza. La polizia è arrivata poco dopo e ora cerca di capire da dove venga e chi lo abbia lasciato lì.

Un bambino di circa sei anni, completamente solo e scalzo, è stato trovato in stato di confusione sul marciapiede della tangenziale Neruda a Modena intorno alla mezzanotte di sabato. Il ragazzo camminava a piedi nudi lungo il tratto di strada che collega la città al territorio circostante, in un’area prevalentemente deserta e pericolosa per chi si trova a quel livello di traffico. L’intervento è stato improvviso e fortuito: una pattuglia della Polizia locale, al ritorno da una trasferta a Pontremoli, ha notato il piccolo mentre si trovava a pochi metri dalla corsia principale. A bordo dell’auto di servizio c’erano due consiglieri comunali, tra cui Giovanni Bertoldi della Lega. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambino trovato in stato di confusione sulla tangenziale, soccorso da passanti e messo in sicurezza

Approfondimenti su Tangenziale Neruda

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tangenziale Neruda

Argomenti discussi: Allen, come è stato trovato il bimbo di Ventimiglia? La strategia dello psicologo: Un bambino con autismo cerca un luogo protetto. La...; Bambino in mutande e a piedi nudi trovato di notte a correre sul marciapiede della tangenziale di Modena; Bambino di 4 anni ucciso in casa, arrestata la madre: il corpicino trovato dalla sorella minorenne; Torna da scuola e trova il fratellino di 4 anni morto: in casa la madre ferita, un coltello e un biglietto.

Bambino morto in casa: la madre ritrovata ferita da diverse coltellateUn bambino è stato trovato morto in una casa, in compagnia della madre ferita. Ecco i dettagli di questa tragica vicenda. newsmondo.it

Pellai: «Ecco perché il bimbo di Anguillara è stato affidato ai nonni materni»Nel caso di Anguillara, la continuità affettiva con i nonni è fondamentale per il bambino orfano, garantendo stabilità e radici emotive. famigliacristiana.it

Bambino in mutande e a piedi nudi trovato di notte a correre sul marciapiede della tangenziale di Modena Salvato dagli automobilisti di passaggio, tra cui la delegazione del Comune di Modena di ritorno da Pontremoli. Il piccolo era scappato da casa, lo famig - facebook.com facebook