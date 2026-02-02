A Belluno, cresce la polemica sul bambino che è stato lasciato a piedi e ha dovuto camminare per sei chilometri sotto la neve. De Carlo chiede che anche l’autista venga invitato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, per mettere in evidenza la vicenda e chiedere spiegazioni. La storia ha fatto il giro dei social e sta facendo discutere molto in città.

BELLUNO - Si continua a parlare del bambino lasciato a piedi e costretto a camminare per sei chilometri sotto la neve. Sabato lo ha fatto l’attore Paolo Ruffini al teatro comunale Dino Buzzati in entrambi gli spettacoli, che hanno fatto il tutto esaurito con due standing ovation per Din Don Down: «Ma quelli che stavano là e che quel male lo hanno accettato e hanno continuato quel viaggio?». Invece è il senatore Luca De Carlo, che si appella allo spirito olimpico e propone: «Anche l’autista sia invitato all’inaugurazione. Ha capito lo sbaglio, è stato perdonato dalla madre». L'ipotesi Sono le parole del senatore di Fratelli d’Italia all'indomani dell’invito a partecipare venerdì alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici 2026 a Cortina da parte del presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò all’undicenne cadorino lasciato giù dalla corriera sulla tratta Calalzo-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Bambino lasciato giù dal bus, De Carlo: «Anche l'autista venga invitato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi»

Un bambino di 11 anni, lasciato a terra dall’autista dell’autobus, avrà un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

La mamma di un bambino lasciato giù dal bus a Belluno risponde con calma alle scuse dell’autista.

Bambino lasciato giù dal bus, la madre: «Se l'autista è sincero, accetto le scuse». A Russotto insulti sui social«Se le scuse sono sincere, le accetto». La mamma parla con tono pacato e tranquillo. Ha appena terminato di leggere l’intervista rilasciata dall’autista ... ilmessaggero.it

Bambino lasciato giù dal bus, l'azienda di trasporti: «Un ordine della società? Falso, sarebbe pieno di gente a terra»BELLUNO - La Linea spa, azienda di trasporti che ha in appalto la linea 30 Calalzo-Cortina, valuterà eventuali azioni nei confronti di Salvatore Russotto. L’autista 61enne ... ilgazzettino.it

BELLUNO, IL “BIGLIETTO OLIMPICO” E IL BAMBINO LASCIATO AL GELO: QUANDO LE REGOLE NON BASTANO - A Belluno, in una mattina sottozero, un ragazzino di 11 anni diretto a scuola è stato fatto scendere da un bus della linea 30 Calalzo di Ca - facebook.com facebook

Ha lasciato a piedi un bambino sotto la neve. Parla l'autista del bus: "Chiedo scusa, non ci ho dormito" x.com