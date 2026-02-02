Un bambino di otto anni è stato ferito gravemente da un migrante in un’area pubblica di Rimini. I genitori hanno deciso di querelare la Prefettura e la Croce Rossa, accusandole di aver mancato di sorveglianza. La città si è svegliata con questa notizia che mette sotto i riflettori la gestione della sicurezza nei luoghi pubblici.

Un bambino di otto anni è stato ferito gravemente da un migrante in un’area pubblica di Rimini, in un episodio che ha scosso la città e innescato una serie di conseguenze legali. L’attacco è avvenuto il 1° febbraio 2026, durante un momento di normale attività quotidiana, quando il minore si trovava in un parco vicino al centro storico. Il presunto aggressore, un uomo di origine somala che aveva ottenuto lo status di rifugiato in Italia dopo un percorso migratorio complesso, ha estratto un coltello e ha colpito il bambino alla gola. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato il peggio: il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico per riparare i danni all’arteria carotide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambino ferito da migrante: genitori querelano Prefettura e Croce Rossa per mancata sorveglianza

Approfondimenti su Rimini Migrante

Un bambino di cinque anni si trova in ospedale dopo essere stato accoltellato da un uomo che aveva precedenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rimini Migrante

Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Minneapolis | minorenne migrante rilasciato dopo fermo da Ice il padre rimane in attesa di decisione.

Napoli, bambino ferito da colpo di pistola: si indagaNapoli, 25 dic. - (Adnkronos) - Bambino ferito di striscio da un colpo di pistola al braccio. È accaduto nella serata di giovedì 24 dicembre a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Personale ... iltempo.it

Napoli, bambino ferito da colpo di arma fuoco: il colpo partito nella notte di NataleDramma nella notte di Natale. Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato é intervenuto presso l’ospedale Santobono a seguito della segnalazione di un bambino ivi trasportato dai genitori, ... leggo.it

L'operazione congiunta di Cnsas, Vigili del fuoco e Croce Rossa per soccorrere la donna - facebook.com facebook