Bambino fatto scendere dall' autobus nella neve aprirà le Olimpiadi di Milano-Cortina la rivincita di Riccardo

Questa mattina un bambino di Belluno ha fatto il suo ingresso nelle Olimpiadi di Milano-Cortina, anche se in modo inaspettato. Dopo essere stato fatto scendere dall’autobus per un biglietto non valido, il bambino è stato invitato a partecipare alla cerimonia di apertura, che si svolge sotto la neve. La sua storia ha attirato l’attenzione di molti, trasformandosi in una vera e propria rivincita.

Prima l’umiliazione della camminata nella neve, lunga chilometri. Poi l’onore più grande, quello di partecipare all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Non sta nella pelle Riccardo, il bambino di 11 anni di Belluno protagonista della vicenda che tiene banco da diversi giorni. La madre ha confermato la telefonata con Giovanni Malagò in persona, il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026. Belluno, bambino fatto scendere dall'autobus nella neve La telefonata di Malagò alla madre di Riccardo Luca Zaia e il post su Riccardo alle Olimpiadi Belluno, bambino fatto scendere dall’autobus nella neve Riccardo era stato fatto scendere da un autobus sulla tratta San Vito-Vodo di Cadore perché in possesso di un biglietto ordinario da 2,50 euro, parte di un carnet da nove tagliandi, e non di quello maggiorato da 10 euro previsto nel periodo olimpico e paralimpico di Cortina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il bambino di 11 anni di Belluno, costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

La procura di Belluno ha aperto un’indagine dopo la denuncia della famiglia di Riccardo, un bambino di 11 anni.

Argomenti discussi: Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello…; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato.

