Bambina di cinque anni deceduta in casa degli zii | arrestati i tutori legali dopo l’incidente

Una bambina di quattro anni è morta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre a Tufino, in provincia di Napoli. I suoi zii, che avevano in affidamento la piccola, sono stati arrestati dopo la scoperta dell’incidente in casa. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La comunità è sconvolta dalla tragedia.

Una bambina di quattro anni è morta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 a Tufino, in provincia di Napoli, in circostanze che hanno portato all'arresto dei suoi tutori legali, due zii che l'avevano accolta in affidamento dopo la sospensione della patria potestà da parte dei genitori naturali. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito ieri l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari, che ha stabilito l'indagine per omicidio aggravato. L'arresto conclude un'indagine durata più di un anno, condotta con la collaborazione della Sezione Operativa della Compagnia di Nola e della Stazione di Tufino.

