Bagnacavallo inaugurato il primo centro acustico specializzato della città

Sabato 31 gennaio, a Bagnacavallo, è stato aperto il primo centro acustico della città. Si chiama

Sabato 31 gennaio, in via Vecchia Darsena 28A a Bagnacavallo, è stato inaugurato "Sento Felice", un nuovo presidio di servizi alla persona. L’apertura riveste un significato particolare per il territorio, trattandosi del primo centro del suo genere a stabilirsi nel comune di Bagnacavallo, offrendo così una risposta altamente professionale a chi necessita di assistenza per la salute dell'udito.L'evento si è svolto alla presenza istituzionale dell’Assessore del Comune di Bagnacavallo con delega alle Attività Produttive, Fabio Bassi, che ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di questa nuova realtà, capace di arricchire il tessuto urbano e sociale della città.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Bagnacavallo Centro

Sabato 31 gennaio, a Bagnacavallo, è stato aperto il primo centro acustico della città, chiamato

Ex Mattatoio si trasforma nella “Città delle Arti” con l’inaugurazione del nuovo Centro della Fotografia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bagnacavallo Centro

Argomenti discussi: Inaugurazione del centro audioprotesico Sento Felice a Bagnacavallo.

Sento Felice apre le porte a Bagnacavallo: inaugurato il primo centro acustico specializzato della cittàSabato 31 gennaio, in via Vecchia Darsena 28/A a Bagnacavallo, è stato inaugurato Sento Felice, un nuovo presidio di servizi alla persona. L’apertura ... ravennanotizie.it

Bagnacavallo cinema: a Palazzo Vecchio il programma di febbraioCinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo ha reso noto il calendario di febbraio, articolato tra prime visioni, cinema d’autore, documentari e appuntamenti speciali realizzati in collaborazione con ... ravenna24ore.it

Il vino protagonista a Bagnacavallo per la n nuovo weekend all'ex mercato coperto Aprirà al pubblico sabato 31 gennaio alle 10 presso l’ex mercato coperto di via Baracca “Bagnacavallo in un bicchiere – Esplora, assaggia, condividi”, iniziativa frutto della sine - facebook.com facebook