Bad Bunny sconvolge i Grammy con un intervento politico contro l’ICE ricevendo applausi scroscianti dal pubblico

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha sorpreso tutti con un intervento politico contro l’ICE. Mentre saliva sul palco per ricevere il premio, ha rivolto alcune parole forti contro le politiche di immigrazione degli Stati Uniti, attirando applausi e qualche sussurro di sdegno tra il pubblico. È stato uno dei momenti più discussi della serata, con molti che hanno commentato il suo gesto come un segnale forte nel mondo dello spettacolo.

Bad Bunny ha sconvolto la cerimonia dei Grammy Awards 2026, trasformando l’evento più importante della musica statunitense in un palcoscenico per un messaggio politico di grande impatto. Il rapper portoricano, che ha appena conquistato il premio per l’Album dell’Anno con *Debí Tirar Más Fotos*, ha utilizzato il momento più alto della sua carriera per lanciare un’accusa diretta contro l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia federale incaricata dell’applicazione delle ll’immigrazione. La dichiarazione, pronunciata con voce ferma e sguardo fisso sul pubblico riunito nella Crypto.com Arena di Los Angeles, è stata: «ICE fuori». 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bad Bunny sconvolge i Grammy con un intervento politico contro l’ICE, ricevendo applausi scroscianti dal pubblico. Approfondimenti su Bad Bunny Grammy 2026, Bad Bunny contro l’Ice: “Non siamo selvaggi” Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha preso la parola per criticare duramente l’Ice, che definisce “non selvaggi” ma dannatamente dannosi. Bad Bunny fa incetta di premi ai Grammy Awards 2026 e si scaglia contro l’Ice Bad Bunny conquista tanti premi ai Grammy Awards 2026, ma non si ferma lì. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bad Bunny Grammys 2026: tutti i vincitori, Bad Bunny entra nella storia e Kendrick Lamar domina la notteGrammys 2026, tutti i vincitori: Bad Bunny con album of the year, Kendrick Lamar per record of the year, Billie Eilish per song of the year. alfemminile.com Bad Bunny ai Grammy 2026 ha lanciato un potente messaggio politico, ma non è stato il soloVincitore di tre statuette, Bad Bunny è tornato sul palco anche successivamente, in particolare per ritirare il prestigioso premio come Album of the Year. Tra le lacrime si è sentito di aggiungere: ... vogue.it “Non siamo animali, non siamo dei selvaggi: siamo esseri umani”: ai Grammy va in scena la protesta contro l’Ice, con Bad Bunny che si dice fiero di essere un americano nato a Portorico. È il primo artista latino a ricevere il premio per l’album dell’anno, e alla s facebook Ai #GRAMMYs2026 il “no ICE” delle star. Trionfo Billie #Eilish e Bad #Bunny x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.