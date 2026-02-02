Bad Bunny quanto è alto e qual è il vero nome del rapper portoricano

Quando si parla di artisti che dominano il palco mondiale, non si può non pensare a Bad Bunny. Il rapper portoricano, famoso per le sue hit e il suo stile unico, ha conquistato milioni di fan, ma molti si chiedono quanto sia alto e qual è il suo vero nome. In realtà, l’artista si chiama Benito Antonio Martínez Ocasio e la sua altezza si aggira intorno ai 1,73 metri.

Quando si parla di presenze iconiche nel panorama musicale globale, il nome di Bad Bunny emerge subito. Amatissimo dalle generazioni più giovani, ha saputo conquistare con il suo incredibile talento e la sua travolgente energia anche i più scettici. Benito Antonio Martínez Ocasio – questo il suo vero nome – non è solo uno dei protagonisti della musica urbana, ma anche una figura che cattura l’attenzione per il suo stile, la sua energia e, curiosamente, anche per la sua statura. Spesso i fan si chiedono quanto sia alto il rapper portoricano, e la risposta è presto detta: ben 180 centimetri. Ma, come spesso accade con i grandi artisti, la sua altezza “reale” sembra irrilevante di fronte alla presenza scenica che domina ogni palco che calca. 🔗 Leggi su Dilei.it

Bad Bunny ha vinto il premio come miglior album latino ai Grammy 2026 con *Un Verano Sin Ti*.

Argomenti discussi: Grammy 2026, Bad Bunny vince e grida: Ice fuori. Trump: Faccio causa; Bad Bunny domina i Grammy e si scaglia contro l’ICE; Bad Bunny fa la storia ai Grammy: è il primo artista latino a vincere l'Album dell'Anno; Bad Bunny e il discorso più politico dei Grammy 2026: Fuori l’ICE. Non siamo selvaggi, né alieni. Siamo esseri umani, e siamo americani.

Bad Bunny e il discorso più politico dei Grammy 2026: «Fuori l’ICE. Non siamo selvaggi, né alieni. Siamo esseri umani, e siamo americani»Dal palco degli Oscar della musica, l’artista portoricano prende posizione contro l’ICE e le politiche migratorie dell’amministrazione Trump, ricordando che la comunità latina non è il nemico: «L’unic ... vanityfair.it

Il trionfo di Bad Bunny ai Grammy: musica, diritti e appartenenzaCon DeBÍ TiRAR MáS FOToS vince l’Album dell’Anno e usa il momento per protestare contro l'Ice: Non siamo selvaggi. Non siamo animali. Non siamo stranieri. Siamo esseri umani e siamo americani ... rainews.it

Durante la cerimonia dei #GrammyAwards2026, #BadBunny e #BillieEilish hanno utilizzato i loro discorsi per denunciare le politiche dell'ICE e sostenere i diritti degli immigrati. Bad Bunny, vincitore del premio per il Miglior Album di Música Urbana con Debí Ti - facebook.com facebook

Ai #GRAMMYs2026 il “no ICE” delle star. Trionfo Billie #Eilish e Bad #Bunny x.com