Bad Bunny fa incetta di premi ai Grammy Awards 2026 e si scaglia contro l’Ice

Bad Bunny conquista tanti premi ai Grammy Awards 2026, ma non si ferma lì. Durante la cerimonia, il cantante portoricano si scaglia contro l’Ice, accusandolo di comportamenti che non gli piacciono. La sua reazione sorprende molti, considerando il successo che ha ottenuto quella sera.

Nel corso della cerimonia dei Grammy Awards 2026 Bad Bunny ha fatto incetta di premi. L’artista ha trionfato in tre categorie. Durante il suo discorso, poco dopo, ha attaccato l’Ice con parole molto taglienti. C’era tantissima attesa per l’edizione 2026 dei Grammy Awards 2026, andati in scena nelle scorse ore a Los Angeles. A primeggiare il rapper portoricano Bad Bunny, che ha trionfato in ben 3 categorie. Il cantante ha vinto anche uno dei più prestigiosi premi, dato che ha portato a casa anche il riconoscimento come “Album dell’anno”. Il suo album “Debí tirar más fotos” è diventato il primo (totalmente in spagnolo) a trionfare in questa categoria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Durante i Grammy Awards 2026, diversi artisti hanno deciso di far sentire la loro voce contro le politiche di Donald Trump e l’ICE.

Nella notte dei Grammy, Bad Bunny ha sorpreso tutti vincendo come album dell’anno.

FOTO | Le immagini dei Grammy Awards 2026, in cui ha trionfato il rapper portoricano Bad Bunny per "Debí Tirar Más Fotos". Da Billie Eilish a Olivia Dean, in molti hanno attaccato le politiche anti-migranti di Trump. #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/ - facebook.com facebook

Grammy 2026 parlano spagnolo: nell'anno della stretta della Casa Bianca di Donald Trump contro l'immigrazione, il rapper portoricano Bad Bunny ha vinto il premio dell'album dell'anno per "Debí Tirar Más Fotos", il primo artista latino a trionfare in questa cate x.com