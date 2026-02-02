Aviaria in un allevamento a San Giuliano Terme | Nessun altro contagio proprietari negativi

Nell’allevamento di San Giuliano Terme è stato confermato che i proprietari sono negativi all’aviaria. I test effettuati hanno dato esito negativo e le autorità continueranno con i controlli nei prossimi giorni. Per ora, non ci sono segnali che il virus sia passato dagli animali agli esseri umani.

"Sono tutti negativi i test effettuati sui proprietari dell’allevamento di San Giuliano Terme colpito dal virus dell’aviaria, i controlli continueranno anche nei prossimi giorni anche se le probabilità che il virus sia passato dagli animali agli umani sono infinitesimali". Lo rende noto l'Asl Toscana Nord Ovest facendo il punto sulla situazione dopo il focolaio rilevato nel territorio del comune termale."Non abbiamo riscontrato altri contagi negli allevamenti che si trovano in un raggio di 10 chilometri - sottolinea il responsabile dei servizi veterinari della zona pisana, Massimo Boschi - ricordo inoltre che le uova e la carne sono stati consumanti all’interno dell’allevamento e quindi la percentuale di contagio si abbassa ulteriormente".🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su San Giuliano Terme Tutti negativi i test effettuati sui proprietari dell’allevamento di San Giuliano Terme colpito dall’aviaria I test sui proprietari dell’allevamento di San Giuliano Terme sono usciti tutti negativi. Focolaio di influenza aviaria in un piccolo allevamento di San Giuliano Terme Un focolaio di influenza aviaria è stato scoperto in un piccolo allevamento di San Giuliano Terme. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Giuliano Terme Argomenti discussi: Anatre uccise a bastonate in allevamento con aviaria: immagini choc su Report | Raitre; Focolaio di influenza aviaria in un piccolo allevamento di San Giuliano Terme; Aviaria in un maxi allevamento del Veneto, abbattute un milione di galline: l’inchiesta shock di Food for Profit; Influenza aviaria, Report mostra in anticipo il video di Food for Profit con le anatre uccise a bastonate. Abbattimenti falliti con il gas e animali uccisi a bastonate negli allevamenti: il vero volto dell’aviaria svelato da ReportL'inchiesta documenta violazioni durante gli abbattimenti e carenze strutturali di biosicurezza che favoriscono la diffusione dell'aviaria. greenme.it Aviaria in un maxi allevamento del Veneto, abbattute un milione di galline: l’inchiesta shock di Food for ProfitLa nuova inchiesta di Giulia Innocenzi e Food For Profit ci mostra immagini scioccanti delle galline abbattute per influenza aviaria ... greenme.it Rimini segreta: Borgo San Giuliano Rimini non è solo mare e lungomare: ha angoli nascosti pieni di storia, colori e creatività. Il Borgo San Giuliano, con i suoi murales e vicoli pittoreschi, racconta la città attraverso l’arte di strada e le storie dei riminensi. P facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.