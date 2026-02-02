Autovelox mobili in Lombardia | dove e quando saranno i controlli della velocità

Da ilgiorno.it 2 feb 2026

In Lombardia, i controlli della velocità con autovelox mobili si intensificano in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Le forze dell’ordine hanno già annunciato una serie di posti e orari in cui saranno presenti con le apparecchiature per verificare la velocità dei veicoli. La decisione nasce dall’aumento di traffico previsto in questa settimana, che potrebbe creare disagi e rischi sulle strade. I controlli si concentreranno soprattutto nelle zone di maggiore passaggio e in orari strategici, per cercare di ridurre incidenti e comportamenti scorretti

Milano, 2 febbraio 2026 –   Settimana che si ann   uncia potenzialmente con più traffico vista la concomitanza con l’avvio dei   Giochi di Milano-Cortina 2026.  Massima attenzione poi a i tratti ghiacciati, non solo in montagna, alla pioggia e alla nebbia  ma soprattutto rispettate i limiti di velocità indipendentemente dalle condizioni meteo. Ecco dove saranno da lunedì 2  a domenica 8 febbraio su   strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili   della   Polizia Stradale. Non dimenticatevi che il rispetto dei limiti vuol dire salvaguardare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è  la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

