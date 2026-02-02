Autovelox in funzione per i controlli sulle Statali | dove e quando

Questa settimana le pattuglie della Polizia Stradale hanno messo in funzione nuovi autovelox lungo alcune strade statali. I controlli sono intensificati per individuare chi supera i limiti di velocità e garantire maggiore sicurezza sulla strada. Gli agenti stanno monitorando costantemente i punti più critici, con l’obiettivo di prevenire incidenti e far rispettare le regole agli automobilisti.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 2 febbraio 2026 e domenica 8 febbraio 2026 Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema. La Polizia - in quanto "intervento trasparente" - ha reso noto le tratte regionali interessate dai controlli con gli autovelox nella settimana tra lunedì 2 febbraio 2026 e domenica 8 febbraio 2026. Per completezza di informazione nei confronti degli automobilisti lecchesi - e di chi quotidianamente si muove lungo la rete stradale lombarda - segnaliamo tutti i tratti in cui gli autovelox saranno attivi oltre alla Statale 36.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Statali Polizia Gli autovelox sono accesi per i controlli sulle Statali: dove e quando Anche all'Epifania autovelox accesi per i controlli sulle Statali: dove e quando Con l'Epifania, i controlli con autovelox continuano sulle strade statali lombarde. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Statali Polizia Argomenti discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 2 all'8 febbraio / Notizie / Novità / Homepage; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; La mappa degli autovelox. Quelli fissi salgono a 4. Dalle multe il Comune incasserà un milione in più; Nuovo autovelox in arrivo sulla Provinciale: multe in entrambi sensi di marcia - BresciaToday. Autovelox in tangenziale: i dispositivi pronti per il collaudo e a tornare in funzioneROVIGO - Dopo oltre un anno di stop, si avvicina la riattivazione degli autovelox fissi lungo la tangenziale di Rovigo. I lavori di adeguamento sono conclusi e ieri si è svolto il ... ilgazzettino.it Caos autovelox, in Italia meno del 10% dei dispositivi è omologato: rischio ricorsiIl censimento del Ministero dei Trasporti fotografa un sistema incompleto, tra norme in sospeso e migliaia di sanzioni potenzialmente contestabili ... notizie.tiscali.it Da domani, 2 febbraio, a Santa Flavia entra in funzione un nuovo autovelox sulla Statale 113, nei pressi del cimitero. leggi tutto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.