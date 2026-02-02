Autostrada A11 | tratto Montecatini Terme-Chiesina Uzzanese chiuso stanotte

Questa notte l’autostrada A11 tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese è rimasta chiusa. I lavori di manutenzione hanno reso necessario bloccare il traffico per alcune ore, causando disagi ai pendolari e ai mezzi che viaggiavano lungo quella tratta. La chiusura si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli operai e portare a termine le attività previste.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese.

