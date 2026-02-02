Un autocarro ha bloccato l’ambulanza che trasportava una donna di 83 anni colpita da ictus. L’incidente è successo in zona rossa, proprio mentre si stava cercando di portarla in ospedale a Campobasso. La donna ha avuto bisogno di cure urgenti, ma il traffico ha rallentato tutto, mettendo a rischio la sua vita. I soccorritori si sono trovati costretti a cercare una soluzione alternativa per garantire il trasporto.

Un autocarro ha interrotto di fatto il trasporto urgente di una donna di 83 anni colpita da ictus, bloccando l’ambulanza che la stava trasferendo da Termoli al Cardarelli di Campobasso, sede centrale della rete di emergenza cerebrale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23, nel tratto del Liscione, un viadotto dove il traffico è regolato con senso unico alternato a causa dei lavori in corso per la riqualificazione strutturale. L’ambulanza, partita dall’ospedale San Timoteo di Termoli, si trovava in fase critica di trasferimento: la paziente, colpita da un evento ischemico, doveva raggiungere in tempi rapidi il centro specializzato, dove il protocollo di intervento per ictus è attivo e può influenzare in modo decisivo il recupero neurologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autocarro in transito in zona rossa interrompe il soccorso urgente di paziente trasportata in ambulanza

