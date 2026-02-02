Auto a gennaio +6% immatricolazioni rispetto all’anno scorso

A gennaio, il mercato delle auto in Italia cresce del 6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 141 mila vetture, segnando un segno positivo dopo un periodo di stagnazione. La buona notizia arriva mentre il settore cerca di riprendersi dalla crisi e di attirare più clienti con offerte e incentivi.

Sale del 6% il numero di auto immatricolate a gennaio rispetto all'anno scorso. A gennaio 2026 – riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – sono state infatti immatricolate 141.980 autovetture a fronte delle 133.721 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un aumento del 6,18%. I trasferimenti di proprietà sono stati 451.266 a fronte di 474.480 passaggi registrati a gennaio 2025, con una diminuzione del 4,89%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 593.246, ha interessato per il 23,93% vetture nuove e per il 76,07% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 31 gennaio 2026 mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli uffici della motorizzazione nel mese di gennaio 2026.

