Sesko vince il titolo junior a Melbourne. L’italo-sloveno batte in tre set l’americano Hanse e conquista il suo primo grande trofeo. Ora si prepara a tornare in Europa per gli spareggi di Coppa Davis.

Sorpresa in finale del singolare maschile junior dell'Australian Open: lo sloveno Ziga Sesko ha battuto lo statunitense Keaton Hance, che aveva tra l'altro battuto Simone Massellani agli ottavi (miglior italiano). Lo sloveno, nato a luglio 2008 e settima testa di serie, si è imposto 4-6 6-3 6-4 per diventare il primo sloveno a vincere uno Slam junior. Dopo l'ottimo inizio dell'americano, che trova il break decisivo nel quinto game del primo set, dove perde solo tre punti con la prima, Sesko cambia marcia. Una precisa volée a tagliare il campo ("mi piace andare avanti e giocare in maniera aggressiva, ho una buona volée") ha regalato il break nel secondo set allo sloveno, glaciale nel conservarlo fino alla fine per forzare il parziale decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Australian Open, a Sesko il titolo junior: è la prima volta per uno sloveno

Francesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026.

Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic in quattro set agli Australian Open, segnando la sua prima vittoria in uno Slam.

