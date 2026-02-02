L'Aurora Volley inizia il girone di ritorno con una vittoria chiara. Al PalaZumbo, le ragazze di coach Monica Casalino dominano contro la Magic Volley Galatina, chiudendo il match in tre set e mostrando di essere in buona forma. Dopo la vittoria contro San Cassiano, le brindisine continuano a confermare il momento positivo.

Serie C femminile, le atlete di coach Monica Casalino superano per 3-0 il Magic Volley Galatina. Eccellente prestazione della giovanissima Sofia De Noia BRINDISI - L'Aurora Brindisi apre il girone di ritorno con una vittoria netta e convincente. Al PalaZumbo, le ragazze di coach Monica Casalino superano la Magic Volley Galatina con il punteggio di 3-0 (25-7, 25-16, 25-14), confermando il buon momento dopo il successo contro San Cassiano e dando continuità a prestazioni e risultati. La gara si indirizza fin dalle prime battute. Nel primo set l'Aurora parte fortissimo, scappa rapidamente sul 13-2 e nonostante il doppio time out richiesto dalle ospiti, mantiene un ritmo altissimo chiudendo senza difficoltà sul 25-7.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Aurora Brindisi

La Guancia Volley Academy apre il girone di ritorno del campionato di Serie C con una vittoria 3-0 contro ASD Pallavolo Ischia.

La Fiorini Pesaro Rugby torna a sorridere dopo la vittoria conquistata a Badia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Aurora Brindisi

Argomenti discussi: Aurora Volley, buona la prima: il girone di ritorno comincia con una vittoria; A Talenti in rete si parla di volley maschile: c'è anche Luca Tencati; Volley serie A2f, Messina al via della Pool Promozione: esordio a Latisana contro Talmassons; 19^ – Gallarate e Luino face to face per i playoff, Ispra allo scontro diretto di Castano. Match point Aurora?.

L'Aurora Volley supera il San Cassiano e chiude il girone d'andata con una vittoriaSerie C femminile: dopo un avvio contratto, la formazione di casa ha saputo reagire con personalità, ribaltando l'inerzia del match e conquistando tre punti importanti davanti al proprio pubblico ... brindisireport.it

MATCHDAY! Oggi si gioca Magic Volley Galatina PalaZumbo Sabato 31 gennaio Ore 18:30 Ingresso gratuito Riempiamo il PalaZumbo. #auroravolleybrindisi #JoinTheGame Vi aspettiamo. - facebook.com facebook