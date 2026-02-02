Aurispa Dfv conquista Terni con un netto 3-0 e avvicina i playoff di Serie A3. La squadra ha giocato con determinazione, mostrando una prestazione concreta e senza fronzoli. La partita, svoltasi al PalaTerni domenica 1 febbraio 2026, ha visto i biancazzurri dominare in attacco e difesa, rispondendo bene anche agli errori dell’avversario. Con questa vittoria, il team si avvicina sempre di più alla qualificazione.

Aurispa Dfv si impone a Terni con un netto 3-0, portandosi a un passo dai playoff di Serie A3. La vittoria, ottenuta al PalaTerni domenica 1 febbraio 2026, è frutto di una prestazione solida, caratterizzata da precisione in attacco, solidità in difesa e una reazione efficace agli errori avversari. I salentini, reduci da una vittoria contro Galatone, hanno affrontato una Terni in crescita, reduce anch’essa da un successo contro Napoli, ma non sono riusciti a imporre il loro ritmo. Il match è stato dominato sin dai primi scambi, con Aurispa Dfv che ha mantenuto il controllo del campo grazie a una strategia ben calibrata e a una reazione rapida ai colpi di Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aurispa Dfv si impone a Terni con un secco 3-0, avvicinandosi ai playoff con prestazione solida e determinazione.

Approfondimenti su Aurispa Dfv

Questa sera al PalaTerni, Aurispa Dfv ha vinto 3-0 contro Terni, consolidando la sua posizione in classifica e avvicinandosi ai playoff.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Aurispa Dfv

Argomenti discussi: Terni Volley, Giombini: Approccio giusto e grande attaccamento di tutto il gruppo.

Aurispa Dfv vince il derby con Galatone con un netto 3-0Il sestetto scelto da Coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati. lecceprima.it

Terni Volley Academy - Aurispa DFV Lecce 0-3. I parziali dell’incontro: 17-25 24-26 17-25 - facebook.com facebook