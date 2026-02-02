Aumento tariffe biglietti Trenitalia Tper | Adeguamento deve servire a migliorare qualità servizio

Da febbraio 2026, i prezzi dei biglietti Trenitalia Tper aumenteranno. La Regione Emilia-Romagna ha appena approvato i nuovi rincari, che entreranno in vigore il 1° febbraio. La motivazione ufficiale è che l’aumento serve a migliorare la qualità del servizio. La decisione ha già suscitato reazioni tra pendolari e associazioni di consumatori, preoccupati per i costi più alti che dovranno affrontare.

Recupero inflattivo medio del 3,3% per gli anni 2025 e 2026, Federconsumatori Emilia-Romagna: «Gap tecnologico delle tratte di proprietà regionale rispetto alla rete nazionale di Rfi» In vigore dal 1° febbraio 2026 gli adeguamenti tariffari del trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper deliberati a dicembre dalla Regione Emilia-Romagna. A intervenire nel merito la sezione regionale di Federconsumatori. «Un adeguamento già programmato anche per i prossimi anni fino al 2029 – ripercorre l'associazione - che si propone di recuperare a partire dal 2025 il tasso di inflazione programmata (Tip) prevista per ogni anno di vigenza contrattuale.

