Aule allagate e bagni rotti A Roma lo sciopero degli studenti contro le condizioni della scuola

Questa mattina a Roma gli studenti dell’istituto Cine-TV Rossellini hanno deciso di non entrare in classe. Hanno occupato l’edificio, portando striscioni e megafoni, per protestare contro le condizioni delle scuole. Le aule sono allagate, i bagni rotti e le strutture sono in cattive condizioni. La protesta si inserisce in una settimana di scioperi e manifestazioni nelle scuole della città.

La settimana, nelle scuole di Roma, si apre con un nuovo sciopero degli studenti. Accade all’istituto cine-tv Roberto Rossellini di via della Vasca Navale, dove questa mattina ragazzi e ragazze non sono entrati in classe e hanno manifestato con striscioni e megafoni. Acqua nelle aule e strutture fatiscenti. La mappa delle scuole di Roma che cadono a pezzi Due sono le ragioni dello sciopero: l’applicazione del modello 4+2 previsto per gli istituti tecnico-professionali per consentire il conseguimento del diploma in quattro anni invece di cinque, con l’accesso poi a due anni di specializzazione negli Its Academy.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

