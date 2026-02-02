Audero l’arbitro Massa il don Abbondio di turno che non ha sospeso Cremonese-Inter per il petardo Damascelli

I tifosi dell’Inter hanno lanciato un petardo durante la partita contro la Cremonese. Il portiere Audero è stato colpito e ha dovuto ricevere assistenza sul campo. L’arbitro Massa non ha sospeso la partita, nonostante l’accaduto. La tensione tra le due squadre si fa sentire sempre di più.

Ieri, durante Cremonese-Inter, il portiere Audero è stato colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti dei tifosi nerazzurri. L’estremo difensore si è ripreso pochi minuti dopo, ma l’arbitro Massa è stato criticato per non aver interrotto il match e mandato i giocatori nello spogliatoio. Scrive Tony Damascelli su Il Giornale: Il calcio ha i suoi antagonisti. Non si tratta degli avversari di campo ma degli ultras, violenti con spranghe e catene, delinquenti che sparano petardi. A Cremona si è presentata la teppaglia infiltrata nella curva dell’Inter, in altre situazioni e squadre l’episodio del mortaretto che ha stordito il portiere e ferito Audero, avrebbe provocato interruzione della partita e sconfitta a tavolino, nel caso in questione il don Abbondio di turno, arbitro Massa, ha evitato di spedire tutti negli spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Perché l’Inter non è stata punita col 3-0 a tavolino per il petardo esploso a un metro da AuderoL'Inter non è stata punita con la sconfitta a tavolino dopo il caso del petardo lanciato dal settore ospiti in Cremonese-Inter ... fanpage.it

Petardo su Audero, preso il responsabile: ha perso tre dita e sarà arrestatoNei guai un tifoso neroazzurro, ora ricoverato in ospedale. La società dovrà pagare una multa pesante, in applicazione del principio della responsabilità oggettiva. La tifoseria tutta sarà colpita da ... laprovinciacr.it

