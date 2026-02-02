Attrice a quattro zampe la cagnolina modenese Olivia protagonista su Rai 1

La cagnolina modenese Olivia, un Flat-coated retriever, entra nel cast della terza stagione di

C’è anche Olivia, razza Flat-coated retriever, tra i protagonisti della terza stagione di "Cuori" su Rai1, la fiction ambientata nella Torino degli anni ’70 che, nelle due stagioni precedenti, ha registrato circa 4 milioni di spettatori a serata. Nella storia, Olivia interpreta il cane della coppia protagonista, interpretata da Matteo Martari e Pilar Fogliati. Olivia è stata portata sul set dal dog trainer modenese Marco Annovi, educatore cinofilo, youtuber e autore di diverse pubblicazioni a tema cinofilo. Nel corso delle 12 puntate della terza stagione, Olivia compare in circa 50 scene, prendendo parte attiva alla narrazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Olivia protagonista a 4 zampe della fiction 'Cuori'

