Attrice a quattro zampe la cagnolina modenese Olivia protagonista su Rai 1

Da modenatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cagnolina modenese Olivia, un Flat-coated retriever, entra nel cast della terza stagione di

C’è anche Olivia, razza Flat-coated retriever, tra i protagonisti della terza stagione di "Cuori" su Rai1, la fiction ambientata nella Torino degli anni ’70 che, nelle due stagioni precedenti, ha registrato circa 4 milioni di spettatori a serata. Nella storia, Olivia interpreta il cane della coppia protagonista, interpretata da Matteo Martari e Pilar Fogliati. Olivia è stata portata sul set dal dog trainer modenese Marco Annovi, educatore cinofilo, youtuber e autore di diverse pubblicazioni a tema cinofilo. Nel corso delle 12 puntate della terza stagione, Olivia compare in circa 50 scene, prendendo parte attiva alla narrazione.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Olivia Cagnolina

Maria Malandrucco su Rai 1: la giovane attrice ciociara protagonista di “Carosello in Love”

Candidata agli Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per "Song Sung Blue", l’attrice condivide sui social la gioia accanto alla madre Goldie Hawn

Kate Hudson, candidata agli Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olivia Cagnolina

Argomenti discussi: Olivia protagonista a 4 zampe della fiction ’Cuori’; Catherine O’Hara, star di Beetlejuice, Mamma ho perso l’aereo e Schitt’s Creek, muore a 71 anni.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.