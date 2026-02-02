Sono arrivati nuovi messaggi di phishing che cercano di ingannare gli utenti con false richieste di aggiornamento dello SPID. Molti hanno segnalato di aver ricevuto email sospette che promettono rimborsi o vantaggi, ma si tratta di truffe. La polizia postale avvisa di non cliccare su link sospetti o fornire dati personali. È importante verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ufficiali e ignorare le richieste non ufficiali.

L’anno 2026 è iniziato con una grande quantità di truffe online. Qualche utente ha infatti segnalato i rimborsi fake di Iva e Irpef, ma anche della tessera sanitaria, del Truman Show e del Cup. In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fatto sapere che c’è stato di recente un nuovo tentativo di frode. La protagonista della truffa è stata stavolta lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, un servizio che aiuta i cittadini ad accedere liberamente in tutti i portali di enti pubblici senza il bisogno di avere credenziali singole. La nuova truffa sullo SPID. Stanno circolando delle comunicazioni email ingannevoli che invitano il destinatario ad accedere gratuitamente alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Attenzione alle mail per aggiornare lo SPID: nuova truffa, cosa non fare

Approfondimenti su SPID Truffa

Recentemente sono state segnalate email sospette che imitano il portale dello Spid, con l’obiettivo di truffare gli utenti e rubare i loro dati personali.

Gli utenti devono fare attenzione alle email false che circolano in queste ore.

Ultime notizie su SPID Truffa

