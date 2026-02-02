Attenzione alla pioggia | scatta l’allerta meteo fiumi sorvegliati speciali Le zone a rischio

Le previsioni meteo hanno portato all’attivazione dell’allerta gialla in Toscana. La pioggia intensa ha fatto scattare le prime misure di sicurezza, con i fiumi che vengono monitorati da vicino. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare zone a rischio in caso di ulteriori precipitazioni.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Le previsioni meteo lo avevano annunciato. E infatti è scattata l’allerta meteo gialla in Toscana per rischio idrogeologico e idraulico. Le previsioni, attenzione al Bisenzio. Pioggia, le zone a rischio. Rischio idrogeologico, i Comuni interessati. Rischio idraulico, i Comuni interessati. Le previsioni, attenzione al Bisenzio. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo a causa dell’intensificarsi delle precipitazioni previste per la giornata di domani, martedì 3 febbraio. Le criticità maggiori sono attese nelle zone nord-occidentali della Regione, con particolare attenzione ai comuni dell’area del Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È stata diramata un’allerta meteo gialla in Emilia Romagna, segnalando possibili criticità legate alle condizioni climatiche.

