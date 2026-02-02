Attacchi informatici record | oltre 2000 al giorno la difesa si rinnova in continuazione

Ogni giorno, più di duemila attacchi informatici colpiscono aziende, enti pubblici e privati in tutto il mondo. Il numero si mantiene alto e in continua crescita, spingendo le difese a rinnovarsi di continuo. La conferma arriva dal forum sulla resilienza cyber tenutosi a Rimini, dove esperti e rappresentanti delle istituzioni hanno sottolineato come la sicurezza digitale sia ormai una priorità assoluta. Le minacce sono sempre più sofisticate e non fanno sconti, costringendo chi si occupa di proteggere i dati a lavorare senza sosta.

Ogni giorno, in ogni angolo del mondo, si verificano oltre duemila attacchi informatici. Il dato, confermato durante il forum internazionale sulla resilienza cyber tenutosi a Rimini, evidenzia una realtà ormai strutturale: la sicurezza digitale non è più un tema di secondaria importanza, ma un pilastro fondamentale per la sopravvivenza delle aziende, delle istituzioni e degli stessi cittadini. Gli attacchi non si limitano a colpire settori specifici, né seguono un pattern prevedibile. Sono spesso mirati a sfruttare la debolezza umana o i punti deboli delle infrastrutture tecnologiche, con una strategia di "sparare nel mucchio" che aumenta le probabilità di successo.

