Assindustria Sport protagonista | Miani re dell’eptathlon Randazzo oltre i 51 metri

La stagione invernale si scalda e Assindustria Sport si fa notare. Miani ha vinto l’eptathlon, mentre Randazzo ha superato i 51 metri nel lancio. La squadra non si ferma e continua a raccogliere risultati importanti tra indoor, prove multiple, lanci e cross.

Weekend ricco di risultati tra Padova, Parma e Mariano Comense: Miani campione Veneto, Masiero vince sugli ostacoli, Randazzo domina il giavellotto. Martedì sera toccherà a Amy Hunt fare il suo debutto stagionale nei 60 metri al Czech Indoor Gala, tappa Gold del World Athletics Indoor Tour. La stagione invernale entra nel vivo e per Assindustria Sport il calendario continua a riempirsi di gare e riscontri di livello tra indoor, prove multiple, lanci e cross. Dal Palaindoor di Padova alle pedane lombarde e romagnole, fino al prestigioso appuntamento internazionale in arrivo a Ostrava, il club gialloblù raccoglie titoli regionali, successi e qualificazioni tricolori.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

