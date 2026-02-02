Assessore indagato spunta l' ex sindaco nell' inchiesta sulla maxi speculazione in zona Laghetto

L’ex sindaco coinvolto nell’indagine sulla maxi speculazione in zona Laghetto. Il suo nome compare tra le persone ascoltate, mentre si fa strada l’ipotesi di un clima “corruttivo” nell’amministrazione. Le versioni sui soldi consegnati sono contrastanti e alimentano le tensioni. La vicenda tiene banco tra politica e cittadini, con l’intera comunità che aspetta risposte chiare.

Sarebbe stato Brancaccio a indicare Russo ai Landolfo per 'sbloccare' la situazione e favorire il cambio di destinazione d'uso degli uffici in abitazioni L'intervento dell'ex sindaco, un clima percepito come “corruttivo” e versioni discordanti sui soldi consegnati. E’ il quadro che emerge dall’indagine della Guardia di Finanza sull’ex assessore di Orta di Atella Tonino Russo, arrestato dalle fiamme gialle e liberato dal gip Agostino Nigro del tribunale di Napoli Nord. Nel 2023 la Real Estate acquista all’asta fallimentare il complesso di via Astragata, in zona Laghetto, con 35 unità immobiliari.🔗 Leggi su Casertanews.it

