Assegno di cura negato | la battaglia di Clara a Lioni contro il silenzio della burocrazia
A Lioni, Clara Perna ha deciso di alzare la voce contro il rifiuto di un assegno di cura che le spetta di diritto. La sua battaglia contro la burocrazia lenta e spesso insensibile sta attirando l’attenzione di chi conosce bene le difficoltà di chi si trova a dover affrontare questa burocrazia. Clara si è rivolta alle associazioni e sta facendo sentire il suo caso, mentre la macchina amministrativa sembra restare ferma senza dare risposte chiare. La sua storia mette in luce come tante persone si trovino a combattere contro un
A Lioni, paese irpino dove i fatti tendono a consumarsi nel silenzio più che nel clamore, vive Clara Perna. Ha quattro anni. È disabile, affetta da più patologie, collegata a un macchinario salvavita. Da circa un anno, secondo quanto risulta, è priva dell’assegno di cura previsto dalla Regione Campania. La storia è raccontata dalla madre, Similia. Ed è una di quelle storie che, a leggerle con attenzione, sembrano meno un’eccezione che un meccanismo: non un errore isolato, ma il risultato di una procedura che, inceppandosi, continua tuttavia a funzionare per tutti gli altri. Clara è in cura al Policlinico Gemelli di Roma.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
