Asse Pisa-Arezzo-Pontedera | Buffon in granata Casarosa sposa l’amaranto

Louis Thomas Buffon cambia squadra e si trasferisce in provincia. Dopo aver passato del tempo in giro per l’Italia, il giovane portiere lascia temporaneamente l’ombra della Torre per approdare in una nuova realtà del campionato locale. La sua nuova avventura si svolge tra Pisa, Arezzo e Pontedera, dove spera di trovare più spazio e continuità. Nel frattempo, Casarosa ha scelto di sposare il progetto amaranto, segnando un’altra svolta nel mondo del calcio toscano.

Nuova avventura in provincia per Louis Thomas Buffon. Il giovane calciatore saluta momentaneamente l’ombra della Torre. L’accordo è fatto: vestirà la maglia del Pontedera. Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato l’operazione negli ultimi minuti. La formula concordata tra le due società toscane è quella del trasferimento a titolo temporaneo. Buffon cercherà ora continuità e minuti nella vicina Pontedera. Altri movimenti in entrata e in uscita per Arezzo e Pontedera. Nella giornata di ieri il Cavallino ha scelto di rinforzare il reparto arretrato con un profilo di prospettiva: è ufficiale l’arrivo di Matías Casarosa dal Pisa, operazione a titolo definitivo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Pisa Arezzo Pontedera Livorno-Pontedera rimonta e sorpasso granata ma poi arriva il pareggio amaranto Il match tra Livorno e Pontedera si conclude con un pareggio 2-2, segnando la fine del girone di andata e del 2025. Livorno-Pontedera 2-2: rimonta e sorpasso granata ma poi arriva il pareggio amaranto Il match tra Livorno e Pontedera si è concluso con un risultato di 2-2, offrendo entrambe le squadre un punto a testa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pisa Arezzo Pontedera DIRETTA/ Arezzo Pontedera (risultato finale 2-4): poker di Vitali! (27 gennaio 2025)Un bel derby toscano chiuderà il turno per il girone B della Serie C, parliamo naturalmente della diretta Arezzo Pontedera, anche se le due formazioni si presentano all’ormai imminente fischio ... ilsussidiario.net #Palermo, asse caldo col #Pisa: l'arrivo di #Stojilkovic libera #Tramoni Il mosaico del mercato rosanero sta per completarsi con il tassello più pregiato. Nelle ultime ore, un incastro di mercato internazionale potrebbe sbloccare definitivamente la pista che port - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.