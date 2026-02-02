Assalto al supermercato | ladri cercano di sradicare la cassaforte

Nella notte tra sabato e domenica, un tentativo di furto al Conad di via Falcone a Lacchiarella si è concluso con un fallimento. I ladri hanno cercato di sradicare la cassaforte, ma sono scappati a mani vuote. Nessuno si è fatto male, e i responsabili sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, sorpresi dall’accaduto nel tranquillo quartiere dell’hinterland sud di Milano.

È successo alla Conad di Lacchiarella nella notte tra sabato e domenica 1° febbraio. Sul caso indagano i carabinieri L'assalto al supermercato e alla cassaforte, poi la fuga a mani vuote. È fallito l'assalto nella notte tra sabato e domenica 1° febbraio al Conad di via Falcone a Lacchiarella, hinterland sud di Milano. I malviventi hanno dovuto ripiegare senza un euro in tasca. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Tutto è iniziato intorno a mezzanotte, quando due persone col volto coperto hanno forzato le porte della struttura. Nonostante fosse scattato l'allarme, i due hanno proseguito: si sono diretti negli uffici dove si trovava la cassaforte.

