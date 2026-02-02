Assaltano una serie di supermercati con le armi in pugno | banda di rapinatori lascia il carcere

Questa mattina, una banda di giovani ha messo a segno diverse rapine in supermercati della zona. Tre ragazzi, tra cui un minorenne, avevano già fatto parlare di sé giovedì, quando erano stati arrestati dai carabinieri dopo aver assaltato un supermercato di Casandrino armati e fuggiti tra le strade di Giugliano. Ora, dopo aver passato alcuni giorni in cella, sono tornati in libertà.

Tre giovani, G.S. (19 anni), G.G. (22enne) ed un 17enne erano stati arrestati giovedì dai carabinieri, dopo aver commesso una rapina in un noto supermercato di Casandrino con arma in pugno, dopo un inseguimento tra le strade di Giugliano. La fuga era terminata con le manette ai polsi, la contestazione di 4 rapine pluriaggravate, ricettazione del veicolo e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del PM i tre erano stati trasferiti presso il carcere di Poggioreale e nel CPA dei Colli Aminei. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste degli avvocati Luigi Poziello, Teresa Frippa e Antonio Peluso del Foro di Napoli Nord, ha concesso ai due maggiorenni gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ed al minorenne il collocamento presso una casa famiglia del territorio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

