Asl di Salerno al via il servizio Prelievi in Bottega

Da oggi, i cittadini nei comuni delle Botteghe di Comunità di Salerno possono fare i prelievi direttamente in loco. L’Asl di Salerno ha avviato il nuovo servizio, che permette di eseguire gli esami prescritti dal medico di famiglia senza doversi spostare in altri centri. La novità riguarda tutte le Botteghe di Comunità del territorio e punta a semplificare la gestione delle visite mediche per i residenti.

L'Asl Salerno comunica che da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, i cittadini residenti nei comuni afferenti alle Botteghe di Comunità potranno effettuare i prelievi prescritti dal proprio medico di Medicina Generale direttamente nella "Bottega" competente per territorio. Le Botteghe di Comunità afferiscono ad oggi ai Distretti n. 69 di Capaccio Roccadaspide, e n.70 di Vallo della LucaniaAgropoli. Alla stessa struttura ci si potrà rivolgere per qualsiasi informazione sulle modalità di accesso al servizio.

