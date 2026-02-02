Luca Ricolfi si dice offeso da una sinistra che condanna a cose fatte. In un'intervista, il sociologo critica l’immaturità democratica di alcuni esponenti politici, che preferiscono giudicare solo dopo aver preso decisioni. Ricolfi conosce bene Torino, città in cui si sente spesso coinvolto nel dibattito pubblico.

Luca Ricolfi, sociologo di sinistra e di grande onestà intellettuale, conosce benissimo la città di Torino. Intervistato dalla Stampa, le suona in maniera inequivocabile a una “sinistra di oggi che condanna le violenze solo a cose fatte”. “C’è un’immaturità democratica” che lo studioso imputa alla sinistra, “che ieri aveva una posizione chiara, e si batteva senza ambiguità contro terrorismo ed estremismo. Quella di oggi no: allora avevamo Lama e Berlinguer, mezzo secolo dopo ci ritroviamo con Schlein e Landini- stigmatizza Ricolfi-. Credono di potersi chiamare fuori condannando la violenza a cose fatte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, Ricolfi: “Mi sento offeso da una sinistra che condanne a cose fatte. C’è immaturità democratica”

