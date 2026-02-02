Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è espresso dopo gli scontri a Torino tra manifestanti e polizia. In un’intervista a La Stampa, ha dichiarato che non ci sono più spazio per le ipocrisie e ha indicato chiaramente chi avrebbe aiutato i violenti. Piantedosi ha difeso con fermezza le forze dell’ordine, che sono state impegnate a mantenere l’ordine pubblico durante le tensioni. La sua presa di posizione arriva dopo le immagini di caos e scontri che hanno fatto discutere in città.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista rilasciata a LaStampa dopo gli scontri di Torino tra manifestanti e forze dell’ordine, difende con fermezza l’operata delle forze dell'ordine. Grazie alle identificazioni di circa 800 persone (oltre 50 straniere) nelle ore precedenti la manifestazione, e ai provvedimenti di prevenzione adottati, si è evitato un bilancio ben più grave: penetrazioni nel centro storico, occupazioni di stazioni e devastazioni maggiori. Il dispositivo di sicurezza, secondo Piantedosi, ha ridotto sensibilmente il fronte degli aggressori violenti.Il ministro descrive il corteo come avente una chiara matrice eversiva e potenzialmente terroristica, da contrastare con strumenti adeguati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, Piantedosi rivela: "Basta ipocrisie, ecco chi ha aiutato i violenti"

Approfondimenti su Askatasuna Piantedosi

Il ministro Piantedosi parla chiaramente: definisce il comportamento di alcuni manifestanti come terrorismo urbano.

Recenti eventi a Torino hanno sottolineato come il centro sociale Askatasuna sia al centro di tensioni tra movimenti antagonisti e istituzioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Askatasuna Piantedosi

Argomenti discussi: Askatasuna, Piantedosi rivela: Basta ipocrisie, ecco chi ha aiutato i violenti | Libero Quotidiano.it; Askatasuna e caos a Torino: adesso basta, questi teppisti arrestateli tutti | Libero Quotidiano.it.

E basta! Askatasuna e gli altri hanno passato il limite. Sgomberiamoli tutti«E basta». Sono queste le due parole che ieri abbiamo pronunciato tutti: chi seguendo sul telefono cellulare gli aggiornamenti su quanto ... iltempo.it

Corteo per Askatasuna, bruciano cassonetti in corso Regina: lanci di oggetti contro i poliziottiLe immagini del poliziotto a terra, accerchiato e picchiato da un gruppo di antagonisti, finiscono immediatamente sulla scrivania del Quirinale. È l’apice di una serie di violenze deflagrate durante i ... lastampa.it

Askatasuna, Mattarella chiama Piantedosi: "Solidarietà all'agente aggredito" https://www.lopinionista.it/askatasuna-mattarella-chiama-piantedosi-solidarieta-allagente-aggredito-221207.html - facebook.com facebook

Agente picchiato al corteo pro Askatasuna, anche Mattarella chiama Piantedosi per esprimere solidarietà x.com