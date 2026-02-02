Il consigliere regionale Montaruli accusa il sindaco Stefano Lo Russo di aver fatto un passo falso, dicendo sì ai violenti e mettendo a rischio la stabilità della giunta. Secondo lei, il primo cittadino avrebbe sceso a patti con chi ha partecipato alle proteste e ora deve fare pulizia, cacciando chi è sceso in piazza. La polemica si infiamma, mentre le istituzioni locali si trovano ancora a dover chiarire le proprie posizioni.

Ambiguità della sinistra, complicità delle istituzioni locali, a partire dal sindaco Stefano Lo Russo, solidarietà ipocrita alle forze dell’ordine di Avs e 5Stelle. A 48 ore dalla guerriglia urbana scatenata da Askatasuna, con le immagini choc del pestaggio del poliziotto a suon di martellate ancora davanti agli occhi, Augusta Montaruli non ha dubbi. “Esistono forze politiche politiche che siedono in Comune e Parlamento – dice la parlamentare torinese di Fratelli d’Italia – che sono scese in piazza con i violenti e legittimano una manifestazione che aveva ampiamente annunciato gli scontri. Il loro slogan era chiarissimo “Ci riprendiamo Askatasuna”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, Montaruli: “Il sindaco è responsabile, è sceso a patti con i violenti. Ora cacci dalla giunta chi è sceso in piazza”

