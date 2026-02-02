Askatasuna Mario Giordano contro i manifestanti violenti a Torino | Terroristi protetti da complici

Mario Giordano non le manda a dire e attacca duramente i manifestanti violenti che ieri sono scesi in piazza a Torino durante il corteo per Askatasuna. Il conduttore Mediaset definisce i partecipanti come terroristi e accusa chi li protegge di essere complici. La polizia ha dovuto intervenire per disperdere alcuni gruppi che hanno lanciato oggetti e fatto danni, mentre Giordano chiede che si faccia chiarezza su chi ci sta dietro.

Gli scontri alla manifestazione per il centro sociale Askatasuna a Torino continuano a tenere banco in Italia, tra attacchi e polemiche. Mario Giordano si è scagliato pubblicamente contro i manifestanti violenti, da lui definiti "terroristi protetti da complici". Durissime anche le parole del ministro dell'Interno Piantedosi e del vicepremier Salvini. L'attacco di Mario Giordano sugli scontri al corteo per Askatasuna a Torino A Fuori dal Coro, Mario Giordano ha mostrato le immagini dei violenti disordini avvenuti in occasione della manifestazione per Askatasuna a Torino sabato 31 gennaio. Il conduttore Mediaset ha detto: "Dobbiamo vedere e rivedere queste immagini mille volte, perché danno il senso dell'impunità di questi che non possiamo più chiamare teppisti, sono terroristi che attaccano direttamente lo Stato, la Polizia, le forze dell'ordine".

