Askatasuna gli antagonisti | E’ stato un successo I 50mila scesi in piazza hanno fatto una proposta politica al Paese

I manifestanti di Askatasuna si sono detti soddisfatti della protesta di fine gennaio. In 50mila sono scesi in piazza e hanno rivendicato una proposta politica chiara. Gli organizzatori parlano di successo e mostrano solidarietà agli arrestati, sostenendo che il corteo ha avuto un significato importante.

Solidarietà agli arrestati e rivendicazione politica del corteo del 31 gennaio, che “è stato un successo”. In comunicato diffuso sui social dal network antagonista di cui fa parte il centro sociale Askatasuna i militanti rivendicano quanto accaduto nella manifestazione nazionale contro lo sgombero. Nella nota la mobilitazione viene definita “un successo al di là di tutte le aspettative”, capace di portare in piazza “oltre 50mila persone in una manifestazione a difesa degli spazi sociali, delle pratiche di libertà e contro il governo Meloni”. Secondo gli antagonisti, il 31gennaio rappresenta “un passaggio fondamentale di un percorso nato dallo sgombero di un centro sociale simbolo di resistenza” e segna “una vera boccata d’ossigeno in un contesto politico segnato da guerre, repressione e derive autoritarie”.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it Approfondimenti su Askatasuna Opposizione Askatasuna, l'ira di Meloni contro gli antagonisti: "Lo Stato non arretra" La tensione esplode ancora una volta a seguito delle immagini che mostrano un poliziotto circondato, picchiato e colpito con un martello dagli antagonisti. "Allenamento per il corteo di Askatasuna". Gli antagonisti si preparano con la boxe in piazza A Torino, si intensificano i preparativi per la manifestazione nazionale a supporto di Askatasuna, prevista per il 31 gennaio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Askatasuna Opposizione Argomenti discussi: Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Torino, è guerriglia: polizia avanza, antagonisti provano a resistere; Violenza al corteo per Askatasuna: quella rete europea dei violenti che si muove in cerca di scontri. I timori per il Ponte. Torino, attacco allo Stato al corteo di Askatasuna: martellate sulla polizia, decine di feriti tra gli agentiUn agente preso a martellate, bombe carta, incendi che hanno coinvolto persino due blindati della polizia, cassonetti usati come scudo e cartelli stradali come armi. Così un pezzo ... ilmessaggero.it Askatasuna, chi sono gli antagonisti di Torino e cosa significa il termine bascoAskatasuna è un termine basco che si traduce in italiano come libertà o emancipazione. Non ... msn.com Sono circa 1500 i violenti responsabili della guerriglia urbana di sabato sera a Torino al corteo pro-Askatasuna: anarchici, autonomi, antagonisti, gruppi organizzati e cani sciolti. Specialisti della guerriglia, arrivati nel capoluogo piemontese non solo da divers - facebook.com facebook Una falange di 1.500 antagonisti si nascondeva nel corteo per Askatasuna: tre sono finiti in manette. Tra di loro c’è uno degli autori del violentissimo pestaggio al poliziotto (dimesso ieri con 20 giorni di prognosi). Tra le forze dell’ordine 108 feriti. x.com

