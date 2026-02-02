Ashes of Creation è stato cancellato?

Da gamerbrain.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La community di Ashes of Creation è rimasta sorpresa e preoccupata nelle ultime ore. Una notizia improvvisa ha fatto il giro di X, partendo da BellularGaming, lasciando tutti con il dubbio: il gioco è stato cancellato? Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’ansia cresce tra i fan che aspettano risposte chiare.

Nelle ultime ore la community di Ashes of Creation è stata travolta da una notizia improvvisa che ha generato forte preoccupazione, rilanciata inizialmente su X da BellularGaming. Al centro della vicenda c’è una presa di posizione pubblica di Steven Sharif, fondatore e figura simbolo di Intrepid Studios, che ha annunciato di aver abbandonato il proprio incarico in aperta opposizione a decisioni aziendali che non considerava eticamente accettabili. Nel suo messaggio, Sharif specifica fin da subito di esprimersi a titolo personale e non come portavoce dello studio. Spiega che, nel tempo, il controllo operativo del progetto gli è stato progressivamente sottratto, mentre il Consiglio di amministrazione ha iniziato a imporre linee guida e scelte strategiche che lui non era disposto né ad avallare né a mettere in pratica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

ashes of creation 232 stato cancellato

© Gamerbrain.net - Ashes of Creation è stato cancellato?

