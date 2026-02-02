Nelle ultime ore, la community di Ashes of Creation si è ritrovata in stato di allerta. Una notizia improvvisa ha fatto il giro dei social, rilanciata prima da BellularGaming su X, lasciando molti utenti preoccupati. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla cancellazione del gioco, ma la tensione tra i fan è palpabile. La paura di perdere un progetto atteso da tanto tempo si fa sentire forte tra gli appassionati.

Nelle ultime ore la community di Ashes of Creation è stata travolta da una notizia improvvisa che ha generato forte preoccupazione, rilanciata inizialmente su X da BellularGaming. Al centro della vicenda c’è una presa di posizione pubblica di Steven Sharif, fondatore e figura simbolo di Intrepid Studios, che ha annunciato di aver abbandonato il proprio incarico in aperta opposizione a decisioni aziendali che non considerava eticamente accettabili. Nel suo messaggio, Sharif specifica fin da subito di esprimersi a titolo personale e non come portavoce dello studio. Spiega che, nel tempo, il controllo operativo del progetto gli è stato progressivamente sottratto, mentre il Consiglio di amministrazione ha iniziato a imporre linee guida e scelte strategiche che lui non era disposto né ad avallare né a mettere in pratica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Ashes of Creation è stato cancellato?

