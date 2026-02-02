Ascolti tv domenica 1 febbraio | chi ha vinto tra Cuori 3 Chi vuol essere milionario e Che Tempo Che Fa

Domenica 1 febbraio, la gara tra i programmi tv è stata accesa. Chi ha conquistato il pubblico tra Chi vuol essere milionario su Canale 5, Cuori 3 su Rai1 e Che Tempo Che Fa su Nove? I dati Auditel mostrano come si sono comportati i tre show, con sorprese e conferme.

