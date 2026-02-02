Ascolti TV | Domenica 1 Febbraio 2026 Cuori parte dal 17.8% e batte il Milionario 15.5%

Ieri sera su Rai1, “Cuori” ha conquistato quasi 2,9 milioni di spettatori, con una share del 17,8%. La fiction batte “Il Milionario”, che si ferma al 15,5%. La partita tra i due programmi ha tenuto incollati gli italiani davanti alla tv, con “Cuori” che ha ottenuto un risultato più forte rispetto alla concorrenza.

Nella serata di ieri, domenica 1 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.984.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Mio padre è un sicario intrattiene 650.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.137.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.503.000 – 7.4%), Report segna 1.530.000 spettatori pari all’8.5% (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 742.000 spettatori (5.9%). Su La7 Misery non deve morire raggiunge 294. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

