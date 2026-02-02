Ascolti tv dell’1 febbraio Cuori 3 tenta l’impresa contro Gerry Scotti e Fabio Fazio

La serata dell’1 febbraio si apre con una sfida tra grandi nomi della televisione italiana. Su Rai 1 torna Cuori, con la prima puntata della terza stagione, ma la concorrenza non manca. Gerry Scotti su Canale 5 e Fabio Fazio su Rai 3 si preparano a catturare l’attenzione del pubblico con i loro programmi. La gara tra i vari show si fa più agguerrita e gli ascolti si annunciano interessanti.

La prima domenica di febbraio porta aria di novità nella sfida televisiva della prima serata: su Rai 1 torna Cuori, con la prima puntata della terza stagione. La serie che racconta le vicende dei medici che nel 1974 si destreggiano tra vicende personali e novità scientifiche all’Ospedale Molinette di Torino vede l’aggiunta nel cast Giulio Scarpati in una veste inedita e promette emozioni. Ma nella serata del 1 febbraio 2026 si confermano anche programma dal solido e continuato successo. Su Canale 5 infatti torna l’appuntamento con Chi vuol essere milionario, guidato da Gerry Scotti, mentre sul Nove Fabio Fazio inizia il nuovo mese di Che Tempo Che Fa con ospiti d’eccezione dal mondo della cronaca e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Gli ascolti TV del 25 gennaio confermano Gerry Scotti come protagonista della serata, mentre Fabio Fazio si avvicina con risultati rilevanti.

L’appuntamento televisivo della domenica sera offre un’ampia varietà di programmi per soddisfare diversi interessi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

