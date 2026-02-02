ascolti tv cuori vince sul milionario ma parte in sordina

La serata di ieri ha visto un leggero sorpasso di Cuori su Il Milionario negli ascolti tv, ma senza grandi entusiasmi. Cuori, infatti, parte in sordina e i numeri non confermano il successo che molti si aspettavano. Buona performance anche per Il Milionario, che si mantiene stabile. La sfida tra i due programmi resta aperta, anche se nessuno dei due ha raggiunto risultati eccezionali.

I dati del 1° febbraio assegnano la vittoria a Cuori che però non fa il boom atteso, bene anche Il Milionario. In access è Stefano De Martino a vincere nuovamente Gli ascolti tv assegnano la vittoria a Cuori che però parte in sordina rispetto alle aspettative, mentre il Milionario continua a mantenere gli stessi risultati. In access un'altra vittoria per Affari Tuoi. Insomma, serata amara per Gerry Scotti che stavolta ha perso sia in prime time sia in access.

Ieri sera su Rai1, “Cuori” ha conquistato quasi 2,9 milioni di spettatori, con una share del 17,8%.

Domenica sera, gli ascolti tv hanno premiato “Cuori” su Rai 1.

