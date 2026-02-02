Al Teatro Petrella di Longiano arriva lo spettacolo

Al Teatro Petrella di Longiano arrivano i “Poveri cristi” di Ascanio Celestini. Mercoledì 4 febbraio (ore 21) per il secondo appuntamento della rassegna “Nessun dorma!” l’attore romano torna sul palcoscenico longianese – che lo ha visto negli anni passati esibirsi in Laika, Pueblo e Barzellette – con la sua manciata di storie e personaggi di periferie, accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei. In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di poveri cristi. C’è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Longiano

Questa sera il Teatro al Parco ospita la prima di “Rumba”, la nuova trilogia di Ascanio Celestini dedicata a San Francesco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Longiano

Argomenti discussi: Ascanio Celestini porta a teatro i suoi Poveri Cristi con un omaggio alle periferie d'Italia; I Poveri Cristi di Ascanio Celestini in scena al Teatro Petrella di Longiano; Vado in scena con i ’Poveri Cristi’; Le vite che non fanno notizia. Ascanio Celestini a Porcari con lo spettacolo ‘Poveri Cristi’.

Domenica allo Stignani c’è CelestiniDopo l’apertura della rassegna, ‘Altri percorsi allo Stignani’ entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi della drammaturgia ... msn.com

Animali Narranti: Ascanio Celestini porta la Radio clandestina al MumuPisa, 26 giugno 2025 – Ascanio Celestini domenica 29 giugno sbarca allo Spazio Mumu con 'Radio clandestina', lo spettacolo teatrale che racconta sotto una nuova luce i giorni che precedono e seguono l ... lanazione.it

Mercoledì al Petrella di Longiano Ascanio Celestini protagonista con lo spettacolo che parla degli ultimi - facebook.com facebook